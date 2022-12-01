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Общество

Прокуратура настроена на конструктивное взаимодействие с властью — Иван Грибов

01.12.2022 15:08|ПсковКомментариев: 0

Прокуратура настроена на конструктивное взаимодейтсвие с властью. Об этом прокурор Псковской области Иван Грибов сообщил в эфире программы «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Нужно понимать, что мы - надзорный орган, и наша задача - проверять исполнение законов, поэтому и формат взаимодействия в большинстве своём подразумевает проведение проверок соблюдения законов госорганами», - сказал Иван Грибов.

При этом он подчеркнул, что взаимодействие с органами власти, помимо этого, подразумевает и решение возникающих проблем. В этих целях на каждом уровне органов власти организовано взаимодействие с надзорным ведомством.

«Мы настроены на конструктивное взаимодействие. Это и проверка, и решение проблем, чтобы добиваться окончательного результата. Просто переписка бумаг не даёт результата, надо в живую пообщаться, обменяться мнениями и что-то выработать», - заключил прокурор.

Пресс-портрет
Грибов Иван Владимирович Прокурор Псковской области
Теги: #регион60 #прокуратура
Источник: Псковская Лента Новостей
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