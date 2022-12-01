Общество

Сбор овощей в тепличном комбинате завершают в Псковском районе

Сбор овощей завершается в теплично-овощном комбинате ЗАО «Агрофирма "Победа"». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации района, последние партии собранных томатов отгружаются в торговые сети.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковского района

«Здесь уже не первый год используют семена гибридов овощей отечественной селекции, удобрения и средства защиты растений тоже отечественные. Грунт закупается в Псковской области. Даже шмели, опыляющие растения, родом из Воронежа. Раньше их привозили из-за рубежа. Технология выращивания огурцов и томатов "закрытым" способом, в пакетах с грунтом, позволяет избежать излишней влажности в теплицах, более рационально использовать воду и удобрения», - рассказали в администрации.

Как отметили в пресс-службе, в этом году работники комбината добились хороших результатов. По сравнению с прошлым годом сбор овощей увеличился на 130 тонн и составил почти 1400 тонн. Из этого количества около 840 тонн приходится на томаты, которых овощеводами произведено на 340 тонн больше прошлогоднего.

Выращенные в теплицах агрофирмы «Победа» огурцы, томаты, кабачки и зелень традиционно пользуются хорошим спросом у псковичей, а также успешно реализуются за пределами региона, заметили в администрации.