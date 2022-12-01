Общество

Магазин «Бизон» - в помощь хозяйке на Новый год

Каждая хозяйка из года в год встречает Новый год на кухне, готовясь к самому главному торжеству. Можно ли сделать жизнь псковичек легче, чтобы они встретили праздник в объятиях родных и близких? Что приготовить к новогоднему столу?

Сеть магазинов «Бизон» и «Псковский мясокомбинат» совместно с Псковской Лентой Новостей специально в преддверии праздника подготовили лайфхаки для жителей области.

Бесконечная городская суета и предновогодняя беготня знакомы каждому жителю Псковской области. Первое, что может облегчить жизнь - это, конечно же, возможность купить все в одном месте. Удобное расположение сети магазинов «Бизон» позволит не тратить время на дорогу в поисках той самой палки колбасы для салата Оливье и идеального куска свинины на кости для приготовления в духовке.

«Псковский мясокомбинат» предлагает псковичам три вида докторской колбасы: «Докторская ГОСТ», «Докторская по-псковски» и «Докторская премиум». Два вида молочной колбасы: по ГОСТу и премиальная. Любители классической колбасы в салате Оливье смогут подобрать себе вариант по вкусу и по душе. А те, кто любит экспериментировать, могут обратить свое внимание на ассортимент ветчины: рубленая, из свиного окорока, нежная, купеческая и деревенская. Каждая из них добавит свою изюминку в традиционное Оливье.

Да и нельзя забывать про закуски к столу. Классическая колбасная нарезка всегда радует не только домочадцев, но и гостей. Здесь следует обратить свое внимание не только на молочные колбасы, а на сервелаты и варено-копченые колбасы. Украсить стол помогут и мясные деликатесы: различные рулеты, карбонад, буженина. Коэффициент разнообразия поражает воображение и оценить его можно на сайте «Псковского мясокомбината».

Не забыли и про сытые блюда. Своих родных в новый год можно порадовать домашними колбасками для жарки, различным шашлыком, свиными ребрами, вырезкой и даже бифштексом!

Магазины «Бизон» представляют весь ассортимент продукции, выпускаемый Псковским мясокомбинатом. Сеть «Бизон» гарантирует свежесть продукции - поставки с мясокомбината осуществляются ежедневно.

«Бизон»! «С нами вкуснее!»

https://pskovmasoprom.ru/

Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/pokypaipsk