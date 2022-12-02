Общество

20 детей в Псковской области инфицированы ВИЧ

20 детей в Псковской области заражены вирусом иммунодефицита человека. Об этом сообщается в группе Псковской областной инфекционной клинической больнице в социальной сети «ВКонтакте».

1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом, прошёл круглый стол на тему «Совместная стратегия профилактики и борьбы со СПИД в Псковской области в 2023 году». В нём приняли участие сотрудники инфекционной больницы, представители центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кожно-венерологического диспансера региона, Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии, регионального отделения «Российского Красного Креста», лицея экономики и основ предпринимательства №10, ПсковГУ, МВД России, а также общественные активисты.

В инфекционной больнице отметили, что Псковская область относится к регионам с низким уровнем заболеваемости и распространенности ВИЧ-инфекции: не более 15 случаев на 100 000 населения. Специалисты подчеркнули, что удержать такие показатели поможет увеличение охвата тестирования, в том числе для жителей отдаленных районов.

«Мы для этого всё делаем! У нас есть мобильный отряд в лице инфекциониста, специалиста центра СПИД, - сказала главный внештатный инфекционист области Елена Карзанова. - Команда уже набила руку. Они эффективно тестируют, берут анализы у принимающих АРВТ терапию, доставляют на лечение, ведут учет пациентов».

Елена Карзанова призвала и дальше развивать контроль над ВИЧ-инфекцией.

«В прошлом году охват населения составил почти 21%. Целевые показатели на этот год — 31%. Мы, конечно, очень стараемся, особенно в связи с присоединением Центра СПИД. Мы подключили все ресурсы и сделали рывок — сейчас охват составляет 27%», - подчеркнула она и попросила организации помочь в этой работе.

По мнению специалиста, особенно важно наладить диалог с будущими мамами и детьми. «Сейчас в регионе только 20 инфицированных детей. Не будем увеличивать эту цифру!» - обратилась главный внештатный инфекционист к участникам и напомнила им о необходимости проведения просветительской работы среди этих категорий населения.