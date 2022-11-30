Общество

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечают 1 декабря

Всемирный день борьбы со СПИДом ежегодно отмечается по всему миру 1 декабря, в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и решением Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми в 1988 году.

5 июня 1981 года Американский Центр контроля над заболеваниями зарегистрировал новую болезнь — СПИД (Синдром приобретенного иммунодефицита). Это тяжелое состояние, которое развивается у человека на фоне выраженного иммунодефицита, вызванного длительным течением ВИЧ-инфекции, уточняет calend.ru.

Впервые День борьбы со СПИДом отмечался 1 декабря 1988 года после того, как на встрече министров здравоохранения всех стран прозвучал призыв к социальной терпимости и расширению обмена информацией по ВИЧ/СПИДу.

Ежегодно отмечаемый этот международный день служит делу укрепления организованных усилий по борьбе с пандемией ВИЧ-инфекции и СПИДа, распространяющейся по всем регионам мира. Организованные усилия направлены на укрепление общественной поддержки программ профилактики распространения ВИЧ/СПИД, на организацию обучения и предоставления информации по всем аспектам ВИЧ/СПИД.

Понимая все возрастающие сложности, связанные с пандемией ВИЧ/СПИДа, ООН создала в 1996 году союз шести всемирных организаций. Названная Совместной программой Объединенных Наций по проблемам ВИЧ/СПИДа, программа объединяет в качестве спонсоров этого совместного проекта Детский фонд ООН, программу ООН по развитию, фонд ООН по вопросам народонаселения, организацию ООН по вопросам образования, науке и культуре (ЮНЕСКО), Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный банк.

UNAIDS поддерживает долгосрочные глобальные проекты по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа; помогает борьбе за права человека независимо от ВИЧ-статуса, осуществляет помощь странам во всем мире посредством проведения обучения мерам профилактики, поддержки исследований по вопросам ВИЧ/СПИДа и работы с программами расширения международного фронта борьбы с ВИЧ/СПИДом.

По данным организации, на сегодняшний день по всему миру 37,9 миллиона человек инфицированы ВИЧ, и четверть из них не знают о своем статусе. А ведь знание своего статуса — это первый шаг на пути к лечению и профилактике ВИЧ.

Всемирный день борьбы со СПИДом стал ежегодным событием в большинстве стран и каждый год проводится под различными девизами, отражающими существующие в данный момент насущные проблемы. Хотя 1 декабря определено как дата для проведения Дня, во многих сообществах организуется ряд просветительских и диагностических мероприятий, проводимых в течение недель и дней до и после официального празднования.

Символом борьбы со СПИДом является красная ленточка, ни одна акция в этой области не обходится сейчас без нее.