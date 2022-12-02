14 человек погибли на производстве в Псковской области за 9 месяцев

22 извещения о произошедших несчастных случаях, поступивших от работодателей, зарегистрировала Государственная инспекция труда в Псковской области за девять месяцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в инспекции.
Фото: архив ПЛН
Из 22 несчастных случаев:
Специалисты закончили расследование 11 несчастных случаев. По результатам расследования комиссии квалифицировали как «связанные с производством» - 7 несчастных случаев, как «не связанные с производством» - 4 несчастных случая, единственной причиной которых является общее заболевание, что подтверждается актами судебно-медицинской экспертизы.
По степени тяжести: 1 - смертельный, 6 - с тяжелым исходом.
Данные несчастные случаи произошли в организациях, относящихся к следующим видам экономической деятельности:
Квалификация несчастных случаев по видам:
Во всех случаях в результате расследований комиссии пришли к выводу, что основной причиной, вызвавшей несчастные случаи, является неудовлетворительная организация производства работ, уточнили в инспекции труда.
Самыми распространенными нарушениями в области охраны труда по-прежнему остаются несвоевременное выявление опасностей и профессиональных рисков, отсутствие их регулярного анализа и оценки; допуск работников к выполнению работ без прохождения в установленном порядке обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, а также обязательных психиатрических освидетельствований; допуск работников к выполнению работ без прохождения в установленном порядке обучения по охране труда и проверки знаний, а также непроведение инструктажей по охране труда.