Общество

14 человек погибли на производстве в Псковской области за 9 месяцев

22 извещения о произошедших несчастных случаях, поступивших от работодателей, зарегистрировала Государственная инспекция труда в Псковской области за девять месяцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в инспекции.

Фото: архив ПЛН

Из 22 несчастных случаев:

групповой - 1,

несчастных случаев с тяжелым исходом - 7,

несчастных случаев со смертельным исходом - 14.

Специалисты закончили расследование 11 несчастных случаев. По результатам расследования комиссии квалифицировали как «связанные с производством» - 7 несчастных случаев, как «не связанные с производством» - 4 несчастных случая, единственной причиной которых является общее заболевание, что подтверждается актами судебно-медицинской экспертизы.

По степени тяжести: 1 - смертельный, 6 - с тяжелым исходом.

Данные несчастные случаи произошли в организациях, относящихся к следующим видам экономической деятельности:

обрабатывающее производство - 4 случая (3 - с тяжелым исходом; 1 - со смертельным исходом);

сельское хозяйство - 1 случай (с тяжелым исходом);

деятельность по управлению и эксплуатации тюрем, исправительных колоний и других мест лишения свободы - 2 случая (с тяжелым исходом)

Квалификация несчастных случаев по видам:

удары падающими предметами - 2 случая;

падение с высоты - 2 случая;

воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей. машин - 1 случай;

повреждения, нанесенные животными - 1 случай;

падение на скользкой поверхности, в том числе покрытой снегом или льдом - 1 случай;

Во всех случаях в результате расследований комиссии пришли к выводу, что основной причиной, вызвавшей несчастные случаи, является неудовлетворительная организация производства работ, уточнили в инспекции труда.

Самыми распространенными нарушениями в области охраны труда по-прежнему остаются несвоевременное выявление опасностей и профессиональных рисков, отсутствие их регулярного анализа и оценки; допуск работников к выполнению работ без прохождения в установленном порядке обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, а также обязательных психиатрических освидетельствований; допуск работников к выполнению работ без прохождения в установленном порядке обучения по охране труда и проверки знаний, а также непроведение инструктажей по охране труда.