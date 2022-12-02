Электромашиностроительный завод в Пскове сообщил о наличии более 40 вакансий

Фото: Псковский электромашиностроительный завод
Всего на заводе на данный момент открыто более 40 вакансий.
АО «Псковский электромашиностроительный завод» специализируется на разработках и серийном изготовлении электрических машин постоянного и переменного тока и аппаратов для различных отраслей промышленности, в том числе для железнодорожного и городского транспорта, станкостроения, судостроения, автомобильной промышленности и военной техники.
Работодатель предлагает гарантии и льготы:
По вопросам трудоустройства можно обращаться в отдел кадров: (8112) 700-650 — начальник отдела кадров Мария Коробчук.