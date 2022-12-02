Общество

Электромашиностроительный завод в Пскове сообщил о наличии более 40 вакансий

Акционерное общество «Псковский электромашиностроительный завод» ищет сотрудников на рабочие специальности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на заводе.

Фото: Псковский электромашиностроительный завод

Всего на заводе на данный момент открыто более 40 вакансий.

АО «Псковский электромашиностроительный завод» специализируется на разработках и серийном изготовлении электрических машин постоянного и переменного тока и аппаратов для различных отраслей промышленности, в том числе для железнодорожного и городского транспорта, станкостроения, судостроения, автомобильной промышленности и военной техники.

Работодатель предлагает гарантии и льготы:

официальное трудоустройство;

медицинское обеспечение;

оплата питания сотрудников.

По вопросам трудоустройства можно обращаться в отдел кадров: (8112) 700-650 — начальник отдела кадров Мария Коробчук.