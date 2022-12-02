Получить образование в учреждениях системы МВД России предлагают псковичам

ОМВД России по Псковскому району в 2023 году будет вести отбор и направлять граждан для очного обучения в образовательные учреждения системы МВД России с последующим трудоустройством в органах внутренних дел. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе. Обучение осуществляется по следующим специальностям:
- «правовое обеспечение национальной безопасности» - подготовка сотрудников ОВД для подразделений следствия и дознания;
- «обеспечение законности и правопорядка» (бакалавриат) – подготовка сотрудников ОВД для подразделений уголовного розыска, участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних, ГИБДД;
- «судебная экспертиза» - подготовка сотрудников ОВД для подразделений экспертно-криминалистической службы;
- «безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере» - подготовка сотрудников ОВД для подразделений уголовного розыска (направление ИТТ), Центра информационных технологий, связи и защиты информации;
- «применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения»- подготовка сотрудников ОВД, специализирующихся на раскрытии преступлений, совершенных с помощью ИТТ технологий.
- «экономическая безопасность» - подготовка сотрудников ОВД для подразделений управления экономической безопасности и противодействия коррупции.
В образовательных организациях:
- Санкт-Петербургский университет МВД России»;
- Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД России;
- Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя;
- Воронежский институт МВД России;
- Орловский юридический институт МВД России;
- Нижегородская академия МВД России.
На курсантов и слушателей вузов МВД России распространяются все социальные гарантии, предусмотренные для сотрудников полиции.
В период обучения курсанты обеспечиваются:
- бесплатным питанием;
- форменным обмундированием;
- денежным довольствием (составляет от 15 до 26 тысяч рублей в зависимости от курса обучения).
В период обучения курсантам предоставляется:
- бесплатное место в общежитиях;
- ежегодные оплачиваемые отпуска.
Подробнее об условиях приема и обучения в образовательных учреждениях можно ознакомиться на официальном сайте УМВД России по Псковской области по ссылке (в разделе служба → учебные заведения), а также на официальных сайтах образовательных организаций.
По вопросам оформления на обучение обращаться в отдел МВД России по Псковскому району по телефону: (кадровое подразделение) – 676 908. Адрес: Псковский район, деревня Уграда, дом №19.