Общество

Получить образование в учреждениях системы МВД России предлагают псковичам

ОМВД России по Псковскому району в 2023 году будет вести отбор и направлять граждан для очного обучения в образовательные учреждения системы МВД России с последующим трудоустройством в органах внутренних дел. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе. Обучение осуществляется по следующим специальностям:

«правовое обеспечение национальной безопасности» - подготовка сотрудников ОВД для подразделений следствия и дознания;

«обеспечение законности и правопорядка» (бакалавриат) – подготовка сотрудников ОВД для подразделений уголовного розыска, участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних, ГИБДД;

«судебная экспертиза» - подготовка сотрудников ОВД для подразделений экспертно-криминалистической службы;

«безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере» - подготовка сотрудников ОВД для подразделений уголовного розыска (направление ИТТ), Центра информационных технологий, связи и защиты информации;

«применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения»- подготовка сотрудников ОВД, специализирующихся на раскрытии преступлений, совершенных с помощью ИТТ технологий.

«экономическая безопасность» - подготовка сотрудников ОВД для подразделений управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

В образовательных организациях:

Санкт-Петербургский университет МВД России»;

Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД России;

Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя;

Воронежский институт МВД России;

Орловский юридический институт МВД России;

Нижегородская академия МВД России.

На курсантов и слушателей вузов МВД России распространяются все социальные гарантии, предусмотренные для сотрудников полиции.

В период обучения курсанты обеспечиваются:

бесплатным питанием;

форменным обмундированием;

денежным довольствием (составляет от 15 до 26 тысяч рублей в зависимости от курса обучения).

В период обучения курсантам предоставляется:

бесплатное место в общежитиях;

ежегодные оплачиваемые отпуска.

Подробнее об условиях приема и обучения в образовательных учреждениях можно ознакомиться на официальном сайте УМВД России по Псковской области по ссылке (в разделе служба → учебные заведения), а также на официальных сайтах образовательных организаций.

По вопросам оформления на обучение обращаться в отдел МВД России по Псковскому району по телефону: (кадровое подразделение) – 676 908. Адрес: Псковский район, деревня Уграда, дом №19.