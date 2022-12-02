Ещё один человек в Псковской области умер от коронавируса, с начала пандемии болезнь в регионе унесла жизни 1951 человек, сообщает официальный Telegram-канал области.
По последним данным, за всё время диагноз COVID-19 в Псковской области подтвердили 125 606 раз, за сутки это число увеличилось на 12 человек, избавиться от болезни смогли еще 13 жителей области, всего 123 396 пациентов.
Статистика заболеваемости в муниципалитетах:
- Псков –41123/7
- Великие Луки –18245/2
- Бежаницкий район –1610/1
- Великолукский район –2855/0
- Гдовский район –2254/0
- Дедовичский район –3089/0
- Дновский район –1024/0
- Красногородский район –1135/0
- Куньинский район –1068/0
- Локнянский район –1208/0
- Невельский район –5663/0
- Новоржевский район –1352/0
- Новосокольнический район –3305/0
- Опочецкий район –3836/1
- Островский район –6096/0
- Палкинский район –1278/0
- Печорский район –2980/0
- Плюсский район –1973/0
- Порховский район –4562/0
- Псковский район –9712/1
- Пустошкинский район –1585/0
- Пушкиногорский район –1808/0
- Пыталовский район –1922/0
- Себежский район –3006/0
- Струго-Красненский район –2124/0
- Усвятский район –747/0