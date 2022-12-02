Общество

Ещё один человек в Псковской области умер от коронавируса

Ещё один человек в Псковской области умер от коронавируса, с начала пандемии болезнь в регионе унесла жизни 1951 человек, сообщает официальный Telegram-канал области.

По последним данным, за всё время диагноз COVID-19 в Псковской области подтвердили 125 606 раз, за сутки это число увеличилось на 12 человек, избавиться от болезни смогли еще 13 жителей области, всего 123 396 пациентов.

Статистика заболеваемости в муниципалитетах: