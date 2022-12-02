Общество

О достижениях великолукских педагогов рассказал Николай Козловский

О достижениях, наградах и победах великолукских педагогов рассказал у себя на странице «ВКонтакте» глава города Великие Луки Николай Козловский.

Фото: Николай Козловский

В 2022 году активными участниками Форума классных руководителей стали Татьяна Рассолова (учитель русского языка и литературы школы №1), Николай Морозов (учитель истории и обществознания школы №12). Татьяна Рассолова также является финалистом масштабного проекта «Классная тема».

Учитель физической культуры Иван Игнатенков принимал участие во Всероссийском форуме школьных спортивных клубов, который проходил в городе Казани. Он вошёл в топ 50 учителей физической культуры и тренеров-преподавателей. И в составе 50 лучших преподавателей присутствовал на совещании с Министром просвещения России Сергеем Кравцовым и Министром спорта России Олегом Матициным. Елена Шельгучева, заместитель директора по воспитательной работе школы №12, принимала участие в семинаре-совещании специалистов в области воспитания северо-западного и центрального федерального округа.

В ноябре 2022 года проходили сразу два масштабных Всероссийского форума: учителей музыки и учителей изобразительного искусства. От Великих Лук принимали участие: Ольга Жданова (руководитель городского методического объединения учителей музыки, учитель музыки школы № 2), Наталья Путинцева (руководитель городского методического объединения учителей ИЗО, учитель ИЗО школы №9).

Педагоги представили инновационный опыт не только в рамках реализации конкурсной системы, но и публикуя авторские методические материалы в печатных и электронных изданиях различного уровня.

Член Союза краеведов России, военный историк, исследователь истории отдельных пехотных полков, директор Лицея №10 Игорь Буйко в августе 2022 представил публике свою книгу: «С именем Великих Лук. Очерки истории отдельных пехотных полков 1708 – 1918 гг.».

В Архангельске подвели итоги II этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» по Северо-Западному федеральному округу.

Коллектив авторов Светлана Горшнева, старший воспитатель, Светлана Шпакова, заведующая детским садом №25, был отмечен специальным призом. На конкурс был представлен «Нравственно-патриотический образовательный проект «Здесь «расцвело» мое детство».

«Все перечисленные достижения – это лишь малая часть успехов системы образования города Великие Луки. Впереди много дней учебного года, а это значит, что еще много побед и достижений ждет наших педагогов, обучающихся и учреждений в целом», - прокомментировал Николай Козловский.