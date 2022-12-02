Общество

Минздрав разработал памятку для медиков для диагностики различных ОРВИ

Минздрав России создал памятку для медицинских работников по проведению дифференциальной диагностики острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) для своевременного назначения пациентам лечения. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

«Руководство по определению тактики ведения пациентов дополнительно включает рекомендации по лечению детей, лиц пожилого возраста и беременных. Алгоритм действий разработан для медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в том числе на дому. Также в памятке определены группы риска тяжелого течения острых респираторных заболеваний, в том числе гриппа и COVID-19 у взрослых, к которым относятся лица с хроническими заболеваниями, пожилого возраста и беременные», - говорится в сообщении.

Кроме того, памятка содержит рекомендации для граждан о том, что необходимо делать в случае заражения, пишет ТАСС. Так, в случае возникновения известных симптомов гриппа и ОРВИ, таких как высокая температура, кашель, боли в горле, насморк или заложенность носа, ломота в теле, головная боль, озноб, слабость, потеря аппетита, стоит оставаться дома и избегать контактов с другими людьми, чтобы не допустить распространения инфекции. Покинуть дом можно в случае, если необходимо обратиться за медицинской помощью.

В случае возникновения таких сопутствующих симптомов как затрудненное дыхание, боли или чувство тяжести в груди или в брюшной полости, ломота в теле, внезапное головокружение, спонтанность сознания, сильная или устойчивая рвота, если симптомы заболевания ослабевают, но затем возобновляются вместе с высокой температурой и усилившимся кашлем, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

«Заболевшие люди могут быть заразными не менее семи дней после развития заболевания. Дети, особенно младшего возраста, могут оставаться заразными более длительный период времени. Для снижения риска распространения острых респираторных вирусных инфекций необходимо соблюдать меры неспецифической профилактики - прикрывать рот и нос носовым платком или салфеткой при чихании или кашле. После использования салфетку нужно выбросить. Часто мыть руки водой с мылом. Для эффективной очистки рук также можно использовать антисептики», - отмечают в Минздраве. Кроме того, необходимо стараться избегать тесных контактов с заболевшими людьми.