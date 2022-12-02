Общество

Краеведческое общество Великих Лук отмечает 30-летие

Краеведческое общество Великих Лук отмечает свое 30-летие. Местом сбора краеведов стал конференц-зал Центральной городской библиотеки, где выступил детский хор «Вдохновение» (руководитель Любовь Румянцева), исполнивший песню «Великолукский вальс» на слова Александра Горюнова и музыку Леонтия Амелина.

Фото здесь и далее: Великолукская правда Новости

Заседание «круглого стола» было совмещено с презентацией нового, девятого номера, краеведческого альманаха «Великолукский Вестник», вышедшего при содействии городской администрации и комитета культуры. И журнал стал одной из тех наград, которыми наделяли краеведов, но самыми значимыми стали медали Михаила Семевского, которые были вручены впервые, сообщает газета «Великолукская правда Новости».

Их обладателями являются почетный гражданин Великих Лук, историк Владимир Орлов и заслуженный работник культуры России Валентина Зандер, благодаря которой получили поддержку и были претворены в жизнь многие краеведческие проекты. Валентина Зандер возглавляла Комитет культуры с 1987-го по 2017 год.

Почетными грамотами главы города был отмечен труд сопредседателей общества краеведов Дмитрия Белюкова и Галины Ковалевой. Почетные грамоты городской администрации вручены краеведам Валерию Степанову, Надежде Лопатиной, Светлане Зяблецевой, Станиславу Петрову, Игорю Саюнову, Зое Федоровой. Грамот комитета культуры удостоены Татьяна Савельева, Светлана Белюкова, Людмила Скатова, Геннадий Балакирев, Татьяна Дроздова, Андрей Канавщиков, Игорь Буйко и Татьяна Бобкина. Диплом Псковского правительства за проект «Великолукский Вестник» был посмертно присужден одной из ведущих краеведов города, кандидату философских наук Галине Трофимовой.