Общество

Врач отказался делать УЗИ себежанке в районной больнице

Врач отказался делать ультразвуковое исследование себежанке в районной больнице. Об этом женщина написала в группе «Подслушано в Себеже» в социальной сети «ВКонтакте».

«Когда уже в Себежской больнице будет человеческое отношение к людям? Сегодня приехала на УЗИ. Вышел врач, спросил, есть ли у меня направление. Я ответила, что нету, а в очереди не было ни одного человека», – отметила местная жительница.

Врач отказал женщине, объяснив отказ тем, что «расписан весь декабрь», посоветовал прийти в январе.

«Пошла, взяла направление у врача. Прихожу – очереди все ещё нет. Говорю врачу: "Вот вам направление". На что опять отказ: "Я тут один, а вас таких много!" Видно, в пустом коридоре он кого-то заметил. Очень жаль, что не было главврача на месте», – добавила пациентка.

Супруг женщины принял решение ехать в Пустошку. Врач местной больницы принял её и сделал УЗИ.

Специалисты комитета по здравоохранению региона подключились к обсуждению инцидента. Они отметили, что по факту, изложенному в обращении, главврач Себежской межрайонной больницы проведет служебную проверку.

«Вся необходимая помощь пациентам в больнице должна оказываться. Если есть нарушения, просим, пожалуйста, незамедлительно сообщать в комитет для оперативного принятия соответствующих мер», – добавили они.