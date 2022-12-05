Общество

Кушать подано: где заказать готовую еду в Пскове? ЛОНГРИД

Для тех, кто устал ходить по магазинам, выбирать продукты, а после еще и готовить их, придумали сервисы доставки готовой еды. А если вы не хотите простоять у плиты весь день накануне праздника, при этом стол должен быть накрыт на высшем уровне, такой вариант точно для вас.

В Пскове представлен широкий ассортимент данных услуг, многие кафе и рестораны наладили доставку блюд в различные районы города. Питание предлагается на любой вкус — есть варианты для тех, кто предпочитает привычную домашнюю кухню или хочет побаловать себя чем-то изысканным.

Псковская Лента Новостей подготовила топ самых популярных псковских сервисов доставки.