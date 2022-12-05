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Общество

Почти 4 тысячи псковских семей получают ежемесячную выплату из маткапитала

05.12.2022 22:00|ПсковКомментариев: 0

3,7 тысячи семей, в которых появился второй ребенок, получают ежемесячные выплаты из материнского капитала в Псковской области. Всего родителям направили 141 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пенсионного Фонда России по Псковской области.

По действующим правилам, выплата полагается владельцам сертификата на материнский капитал, у которых есть второй ребенок в возрасте до 3 лет, а доход в семье ниже двух прожиточных минимумов на человека. В Псковской области с июня текущего года величина прожиточного минимума на душу населения составляет 13 780 рублей.

Размер выплаты равен региональному прожиточному минимуму ребенка, установленному на 2022 год. Для псковских семей, подавших заявление на выплату в 2022 году, ее размер составляет 13 475 рублей.

По мере достижения вторым ребенком года или двух лет, владельцу сертификата нужно обратиться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить право на выплату. Средства предоставляются, пока второму ребенку не исполнится три года.

С 2023 года псковские семьи смогут получить ежемесячную выплату из материнского капитала уже с появлением первого ребенка. Одновременно с этой мерой поддержки семьи также смогут получать единое пособие, которое также начнет выплачиваться с 2023 года.

Теги: #пфр #семья #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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