Общество

Урок прав человека провел омбудсмен Дмитрий Шахов в псковском лицее №4

Урок прав человека провел региональный омбудсмен Дмитрий Шахов в псковском лицее №4. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в регионе.

Фото здесь и далее: Уполномоченный по правам человека в Псковской области

Лекцией для одиннадцатиклассников уполномоченный дал старт Всероссийской образовательной акции Единый урок «Права человека». Единый урок уже шестой год проводится по предложению омбудсмена Татьяны Москальковой и поддержке министерства просвещения РФ в преддверии международного и национального праздника – Дня прав человека. В это день - 10 декабря 1948 года - Генеральной Ассамблеей ООН впервые была принята Всеобщая декларация прав человека.

Омбудсмен рассказал ребятам об истории принятия Всеобщей декларации прав человека, коротко остановился на её содержании, влияния на этот процесс итогов Первой и Второй мировых войн. Дмитрий Шахов особо отметил важность этого эпохального, всемирно признанного международного правового акта, который стал своеобразным катализатором развития системы защиты прав человека во многих государствах нашей планеты, в том числе и России.

Уполномоченный подчеркнул особую роль в обеспечении и защите прав человека и гражданина Конституции РФ, о её важности для каждого гражданина нашей страны. Лицеисты познакомились с основными конституционными правами и обязанностями граждан, о судебной и внесудебной защите прав граждан, в отношении которых нарушены их права и свободы. Дополнительно региональный омбудсмен остановился на конкретных примерах и полномочиях системы государственных правозащитных органов –уполномоченных по правам человека, ребёнка и защиты прав предпринимателей.

Ребята приняли участите в дискуссии, задавали вопросы. Самым активным участникам подарили памятные подарки от регионального омбудсмена.

В завершении мероприятия Дмитрий Шахов побеседовал с директором лицея Валентиной Платоновой. Были рассмотрены вопросы правового просвещения школьников и от лица педагогического коллектива высказана готовность продолжить такие мероприятия для учащихся школы.