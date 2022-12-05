Общество

Умилительные звезды соцсетей: самые популярные животные в Псковской области

Ну признайтесь, наверняка вы время от времени смотрите в интернете видео с умилительными животными? А может быть, вы даже подписаны на них в социальных сетях. Удается ли хозяевам этих зверьков удачно монетизировать мимимишность своих питомцев? Сами понимаете, в таких аккаунтах, как правило, очень высокая вовлеченность подписчиков, практически нет никакого хейта – об этом мечтает каждый потенциальный инфлюенсер. Какие аккаунты животных есть в Псковской области? О чем пишут зверьки и их хозяева?

Наверное, самый известный домашний питомец региона – кот Владыка. Это рыжий мейн-кун митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова). В Instagram* у знаменитого кота почти 20 тысяч подписчиков. Каждая публикация кошачьего блогера набирает тысячи лайков и сотни комментариев.

После того, как Instagram* запретили в России, по просьбам подписчиков и по благословению хозяина, коту создали аккаунт «Вконтакте». С начала марта на новую страничку подписались уже около 2,5 тысяч человек. Фотографии животного все также набирают множество лайков и комментариев. Кот продолжает пользоваться популярностью не только у жителей региона, у него также немало поклонников по всей России. Кот неоднократно становился героем публикаций федеральных СМИ.

Есть в Пскове еще одна популярная кошечка – Куся. Она живет в семье псковских медиков, «ведет профиль» в Instagram*, где у нее уже больше 6,5 тысяч подписчиков. Трехцветная кошка в своем блоге рассказывает о Пскове, чем старается привлечь внимание туристов к городу.

«Instagram* дал нам много друзей, бросать блог мы не собираемся. За последний год мы очень сблизились с разными котиками и их хозяевами. Теперь у нас есть друзья в Санкт-Петербурге, Саратове, Минске и даже Муроме. Мы уже как большая семья: делимся новостями, помогаем при неприятностях, ездим в гости, делимся рецептами. Очень любим мы обратную связь от подписчиков. После рассказа в блоге о Псково-Печерском монастыре, мы получили очень много комментариев, многие писали, что хотят посетить наш регион», - рассказала ПЛН Куся.

Кошка отмечает, что благодаря ее блогу множество подписчиков стали интересоваться Псковом и теперь планируют его посетить. Однако сам Псков никакой обратной связи на публикации Куси не дает.

«Ни один магазин не хочет, чтобы я рассказала о нем. Причем, я предлагаю это сделать бесплатно. Никаких предложений нет», - пожаловалась трехцветная блогерка.

Есть в Пскове даже блог говорящей собаки Ханны. За приключениями умного и забавного стаффордширского терьера следят более 25 тысяч подписчиков в Instagram*. В блоге можно найти смешные видео с собачкой, косплеи (перевоплощение в различные роли, заключающееся в переодевании в костюмы и передаче характера персонажей из литературы, кинематографа, видеоигр, и пр. – прим.ред.) на известные картины и, конечно, милые фото.

Ханна несколько раз принимала участие в телевизионных программах, про ее косплеи писали даже британские газеты. Судя по аккаунту собаки, она даже научилась зарабатывать деньги на своих фотографиях и видео. В профиле периодически появляется реклама различных товаров для животных.

Еще один интересный проект, который был создан в Псковской области, – аккаунт пса Жоры в Instagram*. На своей страничке собака рассказывала о жизни в Гдовском районе, а также «делилась своими глубокими наблюдениями за собачьей и человечьей жизнью».

К сожалению, аккаунт неактивен с зимы 2020 года. Однако профиль у пса был замечательный. И хоть Жора не обзавелся тысячами подписчиков, за его жизнью с любопытством наблюдали жители района, а его фотографии публиковали в различных местных сообществах.

Посмотреть на милых зверят, которым нужна поддержка, можно в зоозащитных сообществах. Понятно, что здесь главная цель – не популярность, а помощь. Несколько приютов области уже давно прибегают к тому, что в своих сообществах публикуют посты от имени животных. Истории о том, что питомец ищет хозяев, вызывают больше сострадания и желания помочь у подписчиков. Так, например, поступает АНЗО «Невельские хвостики» и псковский приют для собак «Шанс».

Если вы любите птиц, то вам стоит подписаться на сообщество волонтерского центра «Дом белого аиста». Это место, где помогают аистам, попавшим в трудные жизненные обстоятельства. Центр находится в Гдовском районе. В сообщество «Вконтакте» уже вступили почти 5 тысяч человек.

В группе постоянно публикуют фото и видео с аистами, которым требуется помощь, а также просто милые посты с личными историями питомцев.

В сообществе «Птичий дворик» вы можете любоваться разнообразными обитателями подворья. Здесь подписчиков ждут забавные сурикаты, пушистый енот, дикобраз, страус, волки, нутрии, лисы, павлины и еще множество различных животных.

Эта группа абсолютно точно одна из самых умилительных среди всего контента, который производят на просторах Псковской области.

Пока вы находитесь на работе - удаленной или офисной, эти животные наслаждаются отсутствием каких-либо неприятных новостей. Наблюдение за их жизнью однозначно позволит вам переключить внимание и немного расслабиться.

Ксения Журавкова

* Деятельность Meta Platforms (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.