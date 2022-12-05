Общество

Конференция о перспективах конституционного права прошла в Пскове

Псковский филиал академии ФСИН России собрал школьников на региональную конференцию, посвященную Конституции Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Академии ФСИН России

Организатором научно-теоретической конференции «Реалии и перспективы конституционного права глазами молодежи», в которой принял участие 51 школьник из 17 средних общеобразовательных организаций Псковской области, выступила кафедра государственно-правовых дисциплин.

Участников научного мероприятия приветствовал начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Александр Сысоев, который отметил, что конференция школьников, посвященная основному закону страны, стала уже традиционной и проходит в образовательной организации седьмой год подряд, расширяя географию и количество участников, что делает мероприятие наиболее интересным.

В этом году в рамках конференции работало пять секций, в которых приняли участие учащиеся образовательных организаций Пскова и Великих Лук, а также Дновского, Псковского, Великолукского, Дедовичского и Стругокрасненского районов.

Лучший результат в секции «Зарубежный опыт конституционно-правовых отношений» показала учащаяся Великолукской гимназии имени С. В. Ковалевской Алена Кобец, которая выступила с докладом «Тенденции развития конституционализма в Китае».

Победу в секции «Актуальные вопросы конституционного права России на современном этапе» одержала учащаяся Дновской средней общеобразовательной школы №1 Ульяна Гуляева с докладом «Избирательная система в современной России».

В секции «Конституционное обеспечение трудовых и иных прав несовершеннолетних в современном обществе» победила учащаяся Стругокрасненской средней общеобразовательной школы Елизавета Ковалева, выступив с докладом «Особенности трудоустройства несовершеннолетних по Трудовому кодексу Российской Федерации».

Победителем секции «Проблемы обеспечения прав и свобод человека и гражданина в современном мире» стала учащаяся Псковской инженерно-лингвистической гимназии Анастасия Колесникова с научной работой «Правовой статус иностранцев в России».

Учащаяся Великолукского инженерно-экономического лицея Полина Григорьева стала первой в секции «Реализация конституционных прав в семейных правоотношениях» с докладом «Выявление, учет и устройство детей, оставшихся без попечения родителей».

Победители и призеры научного мероприятия были награждены дипломами, которые им вручил врио заместителя начальника Псковского филиала Академии ФСИН России по учебной и научной работе Роман Иваняков.

Учащиеся и их научные руководители поблагодарили организаторов за возможность участия в конференции регионального уровня и высказали пожелание на будущий год снова приехать в Псков из разных районов Псковской области на это, ставшее уже традиционным, научное мероприятие, добавили в вузе.