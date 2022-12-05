Общество

Более 20 автомобилей скорой медпомощи получит Псковская область до конца года

Псковская область дополнительно получит 9 автомобилей скорой медпомощи в рамках поручения президента России по обновлению парка спецмашин в регионах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Распоряжение о распределении транспорта в субъекты РФ подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Скорые предназначены для поселков городского типа и малых городов. Новые машины позволят повысить доступность медицинской помощи для их жителей.

Отметим, ранее по распоряжению правительства РФ в Псковскую область было поставлено 13 автомобилей скорой медицинской помощи. Таким образом, до конца 2022 года парк учреждений здравоохранения области пополнится 21 единицей спецтранспорта.

Кроме того, в этом году в рамках реализации программы модернизации первичного звена в медицинские учреждения области приобретено около 80 легковых автомобилей. Они предназначены для оказания медицинской помощи пациентам на дому, транспортировки пациентов до медицинской организации, забора и транспортировки анализов, доставки лекарств, а также для работы фельдшеров сельских ФАПов.