Общество

Прекращать топить печь за два часа до сна рекомендовали жителям Псковской области

Наиболее распространенные причины пожаров в зимний период - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и печи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

С наступлением холодной погоды возрастает количество пожаров в жилых домах. Всем жителям имеющим и использующим для обогрева помещений печи на твердом топливе, электробытовые приборы, газовые печи необходимо задуматься о своей безопасности, отметили в ведомстве.

К основным причинами пожаров от электрооборудования можно отнести:

оставление включенного электронагревательного прибора;

использование неисправных электроприборов, розеток, выключателей;

нарушение изоляции проводов, излом, перегиб, плохое крепление проводов.

Ещё одной из основных причин пожаров в жилых домах является неправильная эксплуатация печного оборудования или использование неисправных печей, которые являются распространённым способом обогрева жилых помещений в сельской местности и в частном жилом секторе городов.

«К сожалению, этот способ нередко становится источником больших бед. Соблюдение правил эксплуатации печного отопления, позволят избежать потери близких людей и нажитого годами имущества», – подчеркнули сотрудники МЧС.

Запрещается:

топить неисправные печи;

разжигать печи при помощи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

использовать дрова, длина которых превышает размеры топки;

сушить и складировать на печах и на расстоянии менее 1,25 метра от топочных отверстий топливо, одежду и другие горючие вещества и материалы;

топить печи с открытыми дверцами;

оставлять малолетних детей без присмотра в доме, где топится печь.

Перед топочным отверстием на полу должен быть прибит металлический лист размером 50х70 сантиметров Золу, шлак, уголь следует выбрасывать в специально отведенное место на расстоянии не ближе 15 метров от строений и сгораемых конструкций. Топить печь прекращают не позже, чем за два часа перед отходом ко сну. Дымоходы печей должны очищаться от сажи не реже одного раза в три месяца в течение отопительного сезона.

«Соблюдение правил пожарной безопасности при пользовании электрооборудованием и эксплуатации печного отопления позволит вам оградить себя и окружающих от возможных возгораний», – заключили в управлении.