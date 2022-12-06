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Общество

Несанкционированные работы нарушили благоустройство на ближнем Запсковье

06.12.2022 14:09|ПсковКомментариев: 0

Несанкционированные работы нарушили благоустройство на пересечении улиц Волкова и Труда в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин, отвечая на обращение на сайте губернатора. 

Фото здесь и далее: Павел Николаев / сайт губернатора Псковской области

«На протяжении года наблюдаю картину, когда некие лица в самом центре Пскова, туристическом его сердце, разрыли на пешеходном тротуаре глубокую канаву и бросили. Это безобразие существует на перекрестке улиц Волкова и Труда в Пскове. Ничем не ограниченная канава создаёт угрозу жизни псковичей долгое время, и никому из городских властей до неё нет дела», - написал мужчина на сайте главы региона. 

   

На обращение ответил Борис Елкин. Он заверил, что в адрес организации ООО «ГазИнвестСтрой», производившей несанкционированные работы, направили требование о восстановлении нарушенного благоустройства на пересечении улиц Волкова и Труда.

Теги: #благоустройство #псков #Запсковье
Источник: Псковская Лента Новостей
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