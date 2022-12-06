Общество

Путин поручил расширить программу внесудебного банкротства

Владимир Путин поручил расширить программу внесудебного банкротства, распространив возможность пройти такую процедуру в том числе на получателей пенсий и пособий. Об этом сообщается во вторник на сайте Кремля.

Внесудебное банкротство действует в РФ с 2020 года и позволяет избавиться от долгов перед кредиторами в размере от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, если выплатить их невозможно, а денег и имущества у должника нет. При этом, как ранее отмечалось на совещании президента с правительством 16 ноября, эта процедура недоступна, например, людям старшего возраста и другим льготникам, так как у них имеется стабильный доход в виде пенсий и соцвыплат, пишет ТАСС.

Как указано в перечне поручений главы государства, правительство и ЦБ должны внести поправки, распространяющие процедуру внесудебного банкротства на граждан, основным источником доходов которых являются пенсия или пособие. Кроме того, минимальный порог долга для процедуры внесудебного банкротства должен быть снижен с 50 тысяч до 25 тысяч рублей, а максимальный - повышен с 500 тысяч до 1 миллиона рублей.