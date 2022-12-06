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С какими заболеваниями опасно летать на самолете, объяснил врач

Перепады давления во время взлета и посадки самолета, стресс и долгое пребывание в положении сидя – совокупность этих факторов может негативно отразиться на состоянии здоровья, особенно при наличии определенных заболеваний, считает доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике (семейной медицине) Роман Горенков.

Осмотрительно относиться к авиаперелетам и принимать меры предосторожности перед тем, как отправиться в путешествие, нужно прежде всего пациентам с варикозным расширением вен, отметил он в интервью радио Sputnik.

«Перепады давления во время взлета и посадки отрицательно влияют на пациентов с варикозным расширением вен нижних конечностей. Кроме того, длительное сидение в самолете пережимает вены и неблагоприятно сказывается на состоянии человека, это может приводить даже к тромбообразованию. Таким пациентам перед вылетом рекомендуется принимать препараты, которые тонизируют вены и препятствуют образованию тромбов, либо принимать венотоники во время полета», – сказал Роман Горенков.

Перелет может привести к резкому ухудшению состояния пациента с аденомой предстательной железы, продолжил врач.

«Из-за долгого сидения в одном положении может нарушиться кровоток, может быть даже отек предстательной железы. Симптомами будут резкие боли внизу живота, зуд и жжение при опорожнении мочевого пузыря. Знаю случаи, когда после длительного девятичасового полета в Таиланд люди попадали на хирургический стол. Пациентам с аденомой простаты нужно ограничить количество жидкости перед и во время полета, чтобы не вызвать задержку мочи, а также принять специальные препараты, которые назначаются при этом заболевании», – посоветовал Роман Горенков.

По его словам, факторами риска являются также сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания и слуха.

«В полетах часто обостряются заболевания сердечно-сосудистой системы – гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь, нарушения мозгового кровообращения. Так, волнение из-за перелета может приводить к повышению артериального давления, поэтому лучше заранее нормализовать этот показатель. Из-за сухого воздуха в салоне длительный полет может неблагоприятно сказываться на состоянии людей с заболеваниями органов дыхания. Часто обостряется бронхиальная астма во время полетов. Если есть хронические воспалительные заболевания органов слуха, перепады давления в салоне самолета также могут неблагоприятно сказываться», – добавил Роман Горенков.

Если у человека есть хронические заболевания, ему стоит запастись аптечкой перед полетом, уверен врач. Обычно пациенты знают, какие препараты они должны принимать, заключил он.