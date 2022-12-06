Общество

Заболеваемость коронавирусом стала расти в Псковской области

Заболеваемость коронавирусом в Псковской области за прошедшую неделю выросла на 32,5% (на 25 случаев) и составила 16,45 на 100 тысяч населения (102 случая). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По клинической форме в виде ОРВИ протекают 96 случаев (94,1% от общего числа), в виде пневмонии – 6 случаев (5,9%).

Среди заболевших на прошедшей неделе 2,9% детей в возрасте до 18 лет и 97,1% взрослых (36,3% составляют люди в возрасте 65 лет и старше). Количество заболевших взрослых увеличилось на 33,8%, детей до 18 лет осталось на том же уровне (3 человека).

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в 10 муниципальных образованиях, это Палкинский, Усвятский, Себежский, Дедовичский, Бежаницкий, Пушкиногорский, Стругокрасненский, Пыталовский, Невельский районы, Псков.

По сравнению с предыдущей неделей рост заболеваемости на 100 тысяч населения отмечался в 13 муниципальных образованиях, это Бежаницкий, Дедовичский, Куньинский, Опочецкий, Островский, Палкинский, Псковский, Пыталовский, Себежский, Стругокрасненский, Усвятский районы, Великие Луки и Псков.

Не зарегистрированы случаи в пяти районах: Новоржевском, Новосокольническом, Печорском, Плюсском, Пушкиногорском.

В Пскове за неделю зарегистрировано 47 случаев или 46,1% от общего количества заболевших, заболеваемость составила 22,44 на 100 тысяч населения.

В Великих Луках за неделю зарегистрировано 9 случаев, заболеваемость составила 9,95 на 100 тысяч населения.

Напомним, по итогам предыдущей недели заболеваемость коронавирусом в Псковской области снизилась на 23,8%.