Общество

«Гайд-парк»: Владимир Кузь о «дорожном» нацпроекте и решении проблем 7-го округа. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 5 декабря.

Гость студии - заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Псковской области и о работе в 7-м округе, интересы которого он представляет в региональном парламенте.