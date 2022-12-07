Общество

Псковичам напомнили об ответственности за незаконную рубку леса

Жителям Псковской области напомнили об ответственности за незаконную рубку лесных насаждений при заготовке древесины для собственных нужд. Памятку Псковской Ленте Новостей предоставила пресс-служба регионального управления МВД России.

Законодательством РФ предусмотрены уголовная и административная ответственность за незаконную рубку лесных насаждений, а также деревьев, кустарников и лиан.

Административная ответственность за незаконную рубку лесных насаждений, деревьев, кустарников и лиан включает в себя ответственность за следующие деяния (статья 8.28. КоАП РФ):

1. Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан, которая влечет ответственность в виде административного штрафа для граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей;

2. Те же действия, совершенные с применением механизмов, автомототранспортных средств, самоходных машин и других видов техники, либо совершенные в лесопарковом зеленом поясе, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией продукции незаконного природопользования, а также с конфискацией орудия совершения административного правонарушения или без таковой;

3. Приобретение, хранение, перевозка или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей.

Уголовная ответственность за незаконную рубку лесных насаждений, деревьев, кустарников, лиан, предусмотрена по статье 260 УК РФ.

Статья 260 УК РФ:

1. Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если эти деяния совершены в значительном размере, наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев или без такового.

2. Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если эти деяния совершены: группой лиц; лицом с использованием своего служебного положения; в крупном размере, наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет со штрафом в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от четырех до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

При этом, значительным ущербом признается ущерб, причиненный лесным насаждениям, деревьям, кустарникам и лианам, в размере 5 тысяч рублей, крупным – 50 тысяч рублей, особо крупным – 150 тысяч рублей.

К ответственности могут быть привлечены лица, принимавшие участие в незаконной вырубке леса, это могут быть как организаторы незаконной рубки, так и наемные рабочие.

Об обнаружении незаконной рубки, которая кажется незаконной, необходимо сообщить в полицию по телефону: 02 (102 по мобильному телефону), указать место расположения рубки и признаки, на основании которых сделан вывод о ее незаконном характере.