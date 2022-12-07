Общество

За Снегурочку ещё тысяча: как под Новый год псковские Деды Морозы «стригут деньги»

Новый год – ожидание чуда и вера в сказку. Сильнее всего этот праздник, пожалуй, ждут дети. А активнее всего готовятся к нему – взрослые.

Чтобы подарить своим чадам ощущение волшебства, родители выдумывают сюрпризы, шьют костюмы, упаковывают пёстрые подарки, а порой, для пущей убедительности, заказывают на дом Деда Мороза с внучкой-Снегурочкой.

Сколько стоит такое удовольствие в Псковской области? Правда ли, что вызов Деда Мороза на дом – привилегия для богатых? И как много зарабатывают Морозы и Снегурки под Новый год? Об этом читайте в материале «МК в Пскове».