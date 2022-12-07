Общество

О конкуренции на конкурсе красоты рассказала обладательница титула «Мисс Псков-2022»

О конкуренции на конкурсе красоты рассказала обладательница титула «Мисс Псков-2022» Варвара Амелина в ходе брифинга в объединенном в пресс-центре ПЛН и радио «ПЛН FM» сегодня, 7 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Хотелось бы сказать по поводу предубеждений, связанных с конкурсом. Сначала кажется, что конкуренция, что девочки будут относится друг к другу с предубеждением, но ты приходишь на конкурс и просто кайфуешь от того, насколько девочки доброжелательно относятся друг к другу», – рассказала Варвара Амелина.

Она отметила, что в процессе конкурса многие участницы смогли вернуться к своим талантам из прошлого, а также открыть в себе новые.