Общество

Почти 14 тонн макулатуры собрали в Псковской области для переработки

Организаторы всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл» нацпроекта «Экология» подвели итоги третьего сезона. В Псковской области с 15 сентября по 15 ноября собрали порядка 13,8 тонн макулатуры и передали ее на переработку, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото: организаторы акции #Бумбатл

Наиболее активными участниками стали управление федеральной почтовой связи Псковской области, средняя общеобразовательная школа № 2 и региональное отделение Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк».

В целом по стране собрано и направлено на переработку рекордное количество макулатуры — более 63 тысяч тонн. Это позволило спасти от вырубки около 12 тысяч га леса, что равно площади примерно 12 тыс. футбольных полей.

«"БумБатл-2022" показал беспрецедентные результаты. Рекордное количество участников — более 2,1 млн человек, рекордное количество тонн собранной макулатуры, и как следствие — рекордный вклад в сохранение экологии нашей страны. Участники акции за 2 месяца спасли от вырубки более 1,2 млн деревьев, сэкономили более 1,2 млн тонн воды, сберегли более 63,3 млн кВт электроэнергии, предотвратили выброс в атмосферу почти 104 тыс. тонн углекислого газа. Впервые в "БумБатле" приняли участие все регионы», — сообщила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

В «БумБатл» в этом году активное участие принимали как организации, так и индивидуальные участники. Заявки поступали от детских садов, школ, колледжей, техникумов и вузов, госучреждений, в сбор включился и корпоративный сектор. Впервые в «БумБатл» в этом году принял участие крупный ритейл.

Самые результативные регионы: Московская область, Брянская область, Санкт-Петербург. Также в топ-10 регионов вошли: Белгородская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Республика Татарстан, Нижегородская область, Свердловская область, Тамбовская область, Тюменская область.

Экопросветительские мероприятия в рамках «БумБатл» прошли в 65 регионах. За 2 месяца было организовано более 100 событий, включая эколекцию на международном экологическом фестивале «ЭКОфест», экоуроки на базе экостанций Минпросвещения РФ и «Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей», эколекции и экоквизы от активистов «Молодежки ОНФ». Также активисты «Молодежки» и «Российского движения школьников» посетили с экскурсией 8 предприятий «Лиги переработчиков макулатуры».

Активно прошел и творческий конкурс: по условиям акции, пользователи должны были выкладывать в соцсети креативные посты с хэштегами #бумбатл и #нацпроектэкология. Для участия в соревновании пользователи опубликовали более 1,6 тыс постов.

Акция «БумБатл» проходит по инициативе АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ. «БумБатл» реализуется в поддержку национального проекта «Экология». Партнерами проекта выступают ассоциация «Чистая страна», ППК «Российский экологический оператор», «Молодежка ОНФ», «Лига переработчиков макулатуры», сервис Ubirator, общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников».