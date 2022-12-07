Строительство нового здания Линовской школы начали в Пыталовском районе. Об этом сообщила глава муниципалитета Вера Кондратьева в своём Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Вера Кондратьева / Telegram
Подрядная организация ООО «СК "Развитие"» приступила к исполнению контракта по строительству нового здания Линовской школы.
Специалисты уже выполнили работы по устройству временного ограждения и временной дороги, установили строительный городок, выполнили освещение по периметру стройки. Начались работы по разработке котлована.
«Работы на постоянном контроле у администрации района, правительства Псковской области, а самое главное - у жителей деревни Линово», – отметила Вера Кондратьева.
Напомним, пристройку к Линовской средней общеобразовательной школе возведут в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Нацпроект позволит модернизовать систему образования в четырех приграничных районах Псковской области — Себежском, Гдовском, Печорском и Пыталовском.