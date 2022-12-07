Общество

Основания для награждения медалью Александра Невского предложено дополнить

Предусмотреть в региональном законодательстве правовую возможность награждения сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих медалью Александра Невского предложил губернатор Михаил Ведерников – соответствующий законопроект поступил на рассмотрение депутатского корпуса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В новой редакции закона «О наградах Псковской области» расширяются основания для награждения медалью Александра Невского – к региональной награде, учреждённой в честь празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского, могут быть представлены сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие за особый вклад в укрепление законности, защиту прав и свобод граждан, а также граждане, проявившие мужество и самоотверженность при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни.

«Инициатива своевременная, коль такие реалии в нашей жизни сегодня появились: речь, конечно, идёт о специальной военной операции, в которой принимают участие наши военнослужащие, мобилизованные, сотрудники Росгвардии и МЧС, - пояснил суть законопроекта председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов. - На псковской земле существуют вековые ратные традиции, и во все времена псковских воинов отличали беспримерное мужество и преданность Родине».

Проект закона будет рассмотрен на внеочередной сессии 9 декабря.

Напомним, медаль Александра Невского была учреждена в Псковской области в ноябре прошлого года. Указом губернатора ей награждаются граждане РФ за особый вклад в возрождение исторического наследия Псковской области, духовное, нравственное и патриотическое воспитание, развитие экономики, науки, образования, культуры, спорта, здравоохранения, волонтёрства и других общественно значимых сфер деятельности на территории региона.