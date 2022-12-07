Общество

Лучших волонтёров наградят в Пскове

Торжественное награждение самых активных волонтёров Псковского городского молодёжного центра и образовательных учреждений города Пскова состоится 8 декабря в рамках празднования Международного дня волонтёра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского городского молодежного центра.

Фото здесь и далее: пресс-служба псковского городского молодежного центра

Вручать благодарности и памятные подарки будет председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова Александр Гаврилов.

В программу мероприятия также войдут кофе-брейк и «ДоброКвиз». Место проведения – Точка кипения (Льва Толстого, дом 4), начало – 18:00.