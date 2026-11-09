Псковский предприниматель рассказал, как бизнес-клуб вырос в сообщество из 30 человек

Бизнес-клуб, который начинался с шести участников в Пскове, вырос до сообщества из более чем 30 предпринимателей. Зачем бизнесмены объединяются, как помогают друг другу увеличивать доход и какие ценности считают главными, рассказал руководитель клуба Евгений Диденко в эфире программы «Железные люди» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

По словам предпринимателя, идея создания клуба появилась из желания объединить людей, которым интересно общаться, обмениваться знаниями и вместе находить решения рабочих вопросов. При этом одним из главных принципов сообщества стало равенство участников.

«Идея возникла с того, что есть люди, они хотят общаться, взаимодействовать и получать от этого пользу. И чтобы все были равны. Нас собралось сначала шесть человек. А потом потихоньку оно стало прирастать. Сейчас нас уже больше тридцати», - рассказал Евгений Диденко.

Главная практическая цель клуба, по словам его руководителя, - помогать участникам развивать бизнес и увеличивать доход. Предприниматель убеждён, что встречи должны приносить не только удовольствие от общения, но и конкретную пользу. «Я пропагандирую цель в клубе - зарабатывать денег больше. Если ты пришёл в клуб, значит, ты должен заработать денег больше. Иначе смысл?», - добавил он.

При этом Евгений Диденко подчеркнул, что финансовая выгода- далеко не единственное, что объединяет участников сообщества. Не менее важную роль играют общие жизненные принципы.

«На самом деле нас объединяют не деньги, а ценности. Ценности предпринимателя: ответственность, честность, взаимовыручка, доброта»,- пояснил руководитель клуба.

Одним из направлений работы сообщества стало совместное обсуждение проблем, с которыми сталкиваются владельцы бизнеса. Если предприниматель достиг определённого уровня и не понимает, как развиваться дальше, он может обратиться за советом к другим участникам. По словам Евгения Диденко, иногда взгляд со стороны помогает найти решение, которое сам владелец бизнеса прежде не рассматривал. Например, вместо увеличения расходов на рекламу коллеги могут предложить найти партнёра, выйти на рынок соседнего региона или изменить направление деятельности.

«Чужой опыт не учит, но чужой опыт расширяет вектор видения этой ситуации», - считает предприниматель.

В клубе также обсуждают долгосрочные цели и планы развития бизнеса на год, два и даже десять лет. Такой подход, по мнению Евгения Диденко, помогает предпринимателям не замыкаться на повседневных задачах и искать новые возможности для роста.