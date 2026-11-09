Дети 7-8 лет стали самыми юными жертвами мошенников через игровые чаты

В России зафиксировали факты обмана детей в возрасте 7-8 лет через игровые чаты. Злоумышленники пытались убедить их воспользоваться телефонами родителей и перевести деньги через банковские приложения. Об этом рассказала руководитель проекта Народного фронта «За права заёмщиков», эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.

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По словам специалиста, подобные преступления официально зарегистрированы в нескольких регионах страны.

«Пожалуй, самыми юными пострадавшими можно называть детей 7-8 лет. Это малыши, которые только-только взяли в руки смартфоны и планшеты», - отметила эксперт.