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Дети 7-8 лет стали самыми юными жертвами мошенников через игровые чаты

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В России зафиксировали факты обмана детей в возрасте 7-8 лет через игровые чаты. Злоумышленники пытались убедить их воспользоваться телефонами родителей и перевести деньги через банковские приложения. Об этом рассказала руководитель проекта Народного фронта «За права заёмщиков», эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.

Фото сгенерировано нейросетью

По словам специалиста, подобные преступления официально зарегистрированы в нескольких регионах страны.

«Пожалуй, самыми юными пострадавшими можно называть детей 7-8 лет. Это малыши, которые только-только взяли в руки смартфоны и планшеты», - отметила эксперт.

Во всех известных эпизодах аферисты действовали через игровые чаты. Они пытались убедить детей взять смартфон родителей, открыть банковское приложение и отправить деньги на указанные счета. Об этом Александра Пожарская рассказала РИА Новости в рамках специального проекта «Код из СМС», посвящённого борьбе с мошенничеством.

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