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Около 100 патронов изъяли росгвардейцы в Псковской области

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14 единиц оружия и около 100 патронов изъяли сотрудники Росгвардии в Псковской области со 2 по 8 ноября. За неделю они провели более 30 проверок того, как жители региона хранят оружие и боеприпасы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото:  пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Во время проверок росгвардейцы выявили девять административных нарушений. Восемь из них связаны с оборотом оружия, ещё одно - с работой частных охранных организаций.

В Росгвардии также напомнили владельцам оружия о необходимости вовремя продлевать разрешения на его хранение и ношение.

Подать документы на продление нужно не позднее чем за 30 дней до окончания срока действия разрешения. Сделать это можно через портал «Госуслуги» или обратиться в подразделение лицензионно-разрешительной работы по месту жительства.

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