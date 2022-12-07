Общество

«PROПРАВО»: Как вернуть товар, купленный в Интернете? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию очередного выпуска программы «PROПРАВО», которая выходит на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская предлагает поговорить о дистанционной продаже товаров, обсудить алгоритм действий по возвращении денег за товар и расскажет, что делать, если продавец отказывается их возвращать.

Напомним, «PROПРАВО» - это программа, в которой мы учимся разбираться в тонкостях законодательства и отстаивать свои права.