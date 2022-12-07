Общество

Работники здравоохранения будут получать ежемесячные надбавки с 2023 года

Работники здравоохранения будут получать специальные ежемесячные надбавки с 1 января 2023 года. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале правительства России.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что по предложению правительства президентом принято решение об установлении с 1 января 2023 года специальных доплат медработникам. На эти цели в 2023 году предусмотрено 152,4 миллиарда рублей.

Врачи центральных районных и районных больниц будут получать ежемесячную надбавку 18,5 тысяч рублей. Врачи первичного звена будут получать надбавку 14,5 тысяч рублей, врачи скорой медицинской помощи – 11,5 тысяч рублей.

Ежемесячная надбавка для среднего медицинского персонала центральных районных и районных больниц составит 8 тысяч рублей, для среднего медицинского персонала поликлиник, ФАПов, врачебных амбулаторий – 6,5 тысяч рублей, для фельдшеров и медсестер скорой медпомощи – 7 тысяч рублей и младшего медперсонала центральных районных больниц первичного звена – 4 тысяч рублей.

Фельдшеры скорой медпомощи, принимающие вызовы, будут получать доплату 4,5 тысяч рублей.

«Мы предполагаем, что этими выплатами будет охвачено порядка 379 тысяч врачей, 725 тысяч среднего медицинского персонала и более 65 тысяч младшего медицинского персонала», – отметила вице-премьер Татьяна Голикова.