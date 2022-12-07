Общество

Елена Бибикова напомнила, кто выйдет на пенсию в 2023 году

В следующем году на пенсию смогут выйти россияне, имеющие право на ее досрочное назначение. Подробнее об этом рассказала заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

В этом году на пенсию выходили мужчины 1960 года рождения, женщины — 1965 года. А у мужчин 1961 года рождения и женщин 1966 года пенсионный возраст повышается на три года, поэтому они выйдут на пенсию в 2024 году. Однако все же есть категории граждан, которые могут на нее рассчитывать в предстоящем году, объяснила сенатор.

«Стаж будет требоваться уже 15 лет и наличие пенсионного коэффициента 28,2», — приводит слова Елены Бибиковой «Парламентская газета». При этом если человек получает официальную зарплату, то за каждый МРОТ в средней зарплате за год он получает 1 пенсионный коэффициент, максимально за год их можно набрать 10.

На досрочное назначение пенсии в 2023 году имеют право мужчины, которые отработали 42 года, а женщины — 37 лет. Здесь учитывается только стаж работы, никакой другой в него не включается. Однако недавно был принят закон, что время службы по призыву будет учитываться для назначения пенсии. На практике это означает еще и то, что теперь Пенсионный фонд пересмотрит отказы мужчинам, которые ранее обращались с такими заявлениями, сказала Елена Бибикова.

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Также есть другие льготные категории, которые имеют право на более ранний выход на пенсию, — это лица, которые работали в тяжелых условиях труда, педагоги и медики, многодетные матери. Они также могут стать пенсионерами в следующем году.