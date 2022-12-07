Общество

Какие выплаты повысят в 2023 году, рассказали россиянам

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2023 года повысят до 16 242 рублей. Такой законопроект Госдума приняла в третьем чтении 7 декабря. Это повлияет на размер некоторых социальных выплат, сообщает «Парламентская газета».

По сравнению с 2022 годом МРОТ вырастет на 6,3%. Его величина будет выше прожиточного минимума на 4%, который на 2023 год решено поднять до 14 375 рублей, ранее сообщила замглавы Минтруда Елена Мухтиярова.

Повышение МРОТ в 2023 году приведет к увеличению и размера государственных выплат и пособий, напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Смотрите также Госдума установила МРОТ в размере 16 242 рублей в 2023 году

Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2023 года повысят на 4,8%, рассказала в своем Telegram-канале заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. В среднем пенсии вырастут на тысячу рублей. По сравнению с январем 2022 года выплаты вырастут на 15,3%. Среднегодовой размер пенсии по старости неработающего пенсионера составит 21 782 рубля. Индексация коснется 30,3 миллиона неработающих пенсионеров.

С 1 февраля исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год (по предварительным подсчетам это 12,4%) проиндексируют единовременные денежные выплаты. Среди их получателей — инвалиды, ветераны боевых действий, участники и ветераны Великой Отечественной войны.

С 1 апреля на 3,3% повысят социальные пенсии, их среднегодовой размер составит 12 560 рублей. Как правило, такие пенсии получают люди, у которых нет права на пенсию страховую из-за недостаточного стажа и нехватки пенсионных баллов. Назначают ее на пять лет позже общеустановленного срока.

С 1 февраля на уровень фактической инфляции повысят размер материнского капитала. На первого ребенка сумму сертификата увеличат на 65 тысяч рублей — она составит 589,5 тысячи. Выплату на второго малыша увеличат на 86 тысяч рублей — до 779 тысяч.

Также в 2023 году увеличат пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Единовременное пособие при рождении ребенка будет 23 011 рублей. А пособие, которое получают женщины в декретном отпуске в 140 дней, повысят до 383 179 рублей. Максимальный размер денежной компенсации по больничным листам увеличат до 83 204 рублей в месяц.

С 1 января малообеспеченные беременные женщины и родители детей в возрасте до 17 лет смогут получать универсальное пособие — оно заменит шесть действующих сегодня выплат. Такая поддержка положена россиянам, если доход на каждого члена семьи не превышает прожиточный минимум на душу населения в регионе. Если в семье воспитывают нескольких детей в возрасте до 17 лет, пособие назначают на каждого ребенка. Размер выплаты будет зависеть от нуждаемости семьи: 50% прожиточного минимума — базовый размер пособия. Если этого не хватит, чтобы среднедушевой доход семьи достиг прожиточного минимума, выплата составит 75%. Если опять не хватит, размер доплаты будет 100%.

Для оформления универсального пособия нужно подать одно заявление без дополнительных справок на портале госуслуг или лично в МФЦ либо через Фонд социального страхования.