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Общество

Порядок включения службы по призыву в стаж для досрочного выхода на пенсию разъяснили псковичам

16.11.2022 20:43|ПсковКомментариев: 0

Период службы по призыву в России теперь включается в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. При этом неважно, в какой период мужчина служил в армии. Особенности закона, который 4 ноября подписал президент России Владимир Путин, в беседе с корреспондентом радио «ПЛН FM» разъяснила зампред комитета Совфеда по социальной политике, сенатор от Псковской области Елена Бибикова. 

«В 2019 году в пенсионное законодательство по предложению президента была введена норма, согласно которой мужчины, имеющие страховой стаж или стаж работы 42 года, имеют право на выход на пенсию на 2 года ранее общеустановленного возраста, но не ранее 60 лет», - рассказала Елена Бибикова. 

Она отметила, что при такой норме ущемлялись права мужчин, которые были вынуждены в какой-то период своей жизни два или один год служить в армии и не работать. Сенатор заметила, что несколько лет с этим вопросом велась активная работа, а частности, им занимался первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. 

«Буквально недавно был принят закон, согласно которому службу в армии включили в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. Причём не имеет значения, когда человек был в армии — в 60-е, 70-е годы, недавно - если служба по призыву имела место быть, она включается в 42 года, чтобы мужчина мой уйти на пенсию досрочно», - пояснила Елена Бибикова. 

Она добавила, что данная норма распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля текущего года. «Это значит, что если человек, который имеет стаж 42 года, обращается в ПФР, ПФР проверяет информацию и выявляет, что 42 года было, допустим, в декабре 2021 года. В этом случае пенсия будет назначена не со дня обращения а с 24 февраля. Если у него 42 года исполнилось допустим в марте, то с марта пенсия будет назначена и так далее, с момента обращения», - сказала сенатор. 

В заключение Елена Бибикова напомнила, что периоды участия в специальной военной операции будут засчитываться в страховой стаж для назначения страховой пенсии в двойном размере. По её словам, при определении размеров пенсии индивидуальный пенсионный коэффициент также удваивается. 

Теги: #пенсии #спецоперация #служба
Источник: Псковская Лента Новостей
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