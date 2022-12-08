Общество

Четыре заявки подали в Псковском районе для благоустройства общественных территорий в 2024 году

Заседание комиссии по рассмотрению заявок и предложений по благоустройству общественных территорий населенных пунктов для включения их в программу «Формирование комфортной городской среды» состоялось в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-служба администрации муниципалитета.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковского района

Глава Псковского района Наталья Федорова обсудила благоустройство с главами сельских поселений. В ходе заседания участники обсудили вопросы, посвященные итогам реализации проектов этого года, проблемные вопросы подготовки документов для контрактации на реализацию проектов 2023 года.

Для участия в программе по благоустройству общественных территорий в 2024 году было подано четыре заявки.

Заслушав предложения, члены комиссии дали рекомендации для доработки проектов и определили сроки предоставления окончательных вариантов.

Заявки и предложения по благоустройству общественных территорий принимала администрация Псковского района с 1 по 20 ноября.

Утвержденные комиссией территории пройдут второй этап отбора посредством общественного онлайн-голосования, которое состоится весной 2023 года на цифровой платформе.