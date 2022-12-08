Общество

Член молодёжного совета псковских профсоюзов стала участником «Стратегического резерва» в Москве

Член Молодёжного совета Псковского облсовпрофа принимает участие в финальном этапе Всероссийской молодёжной программы Федерации независимых профсоюзов России «Стратегический резерв-2022» в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

К участию в федеральном этапе приглашены завершившие I и II ступени программы молодые профактивисты, представители членских организаций ФНПР по квоте, члены Молодёжного совета федерации, а также наставники и кураторы групп.

Псковскую область представила заместитель председателя Молодежного совета Псковского облсовпрофа Кристина Чёрная.

Профсоюзным лидерам со всей России предстоит насыщенная программа:

тренинги;

мастер-классы;

обмен опытом;

дискуссии;

встречи с руководством ФНПР и её членских организаций, а также многое другое.

В первый день с вступительным словом на открытии выступил заместитель председателя ФНПР Александр Шершуков. Руководитель департамента аппарата ФНПР по связям с общественностью, молодёжной политике и развитию профсоюзного движения Александра Шубина провела деловую игру-коммуникатив. Во второй день финала была проведена экскурсия в парке «Патриот».

«Мы посетили парк "Патриот", посетили там выставку военной техники разных лет и узнали историю её создания. Затем посетили партизанскую деревню, в которой познакомились с бытом партизан. Также в ходе экскурсии увидели Триумфальную арку и главный храм Вооружённых сил Российской Федерации. Данная экскурсия была приурочена ко Дню Воинской Славы России», - рассказала Кристина Чёрная.

После экскурсии у участников состоялась большая встреча с председателем ФНПР Михаилом Шмаковым, заместителем председателя ФНПР Александром Шершуковым, председателем Молодёжного совета ФНПР Анастасией Анисимовой.