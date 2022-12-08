Общество

Псковичи могут присоединиться к народному голосованию премии «Больших перемен»

Продолжается общероссийское голосование премии «Больших перемен», в ходе которого будет определен топ-200 номинантов из тысячи лучших проектов, отобранных летучими командами в 87 регионах России на втором этапе. Голосование продлится по 10 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

На портале голос.премия.дети создана возможность каждому принять участие в народном голосовании — требуется авторизация. На сайте можно познакомиться с проектами по каждой из 10 номинаций, а также найти номинантов своего региона. Псковскую область в 3 номинациях представляют 5 проектов.

Итоги голосования подведут 21 декабря в Доме молодежи в рамках Всероссийского съезда Российского движения детей и молодежи, где будут названы 10 обладателей премии «Больших перемен», а также 200 лучших номинантов по версии народного голосования. Все они будут отмечены знаком качества премии «Больших перемен» и войдут в новую онлайн-платформу — гид по лучшим местам для детей и молодежи России. Участвуя во всероссийском голосовании, каждый может стать соавтором детской вселенной лучших мест и проектов.

Премия «Больших перемен» объединила более 2,8 тыс. летучих команд, в состав которых вошли школьники из разных общественных объединений и организаций под эгидой Российского движения детей и молодежи, а также родители и педагоги. В составе летучих команд дети и взрослые отбирали и одобряли номинантов премии, которые примут участие в общероссийском голосовании.

Всего на первую премию «Больших перемен» было подано около 7,7 тыс. заявок, направленных из 87 регионов России, включая Донецкую и Луганскую народные республики. Верификацию прошли более 2 тыс. номинантов. Каждого номинанта в течение октября и ноября посетили лично или в онлайн-формате проверили и оценили участники летучих команд, вооруженные фирменными атрибутами мерча премии.

В третий тур премии «Больших перемен» летучими командами отобраны тысяча проектов в 10 номинациях. Путем открытого голосования на сайте голос.премия.дети предстоит отобрать 200 лучших организаций и проектов.

Премия «Больших перемен» — первый проект, где дети, родители и педагоги одновременно и «отбирают», и «одобряют» номинантов. Организаторами премии выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодёжь) и Российское движение детей и молодежи (РДДМ). Ключевая цель — создать гид по самым теплым, душевным, дружественным и способствующим развитию детей проектам, образовательным продуктам, платформам и интересным местам — карту лучшего в России для детей.