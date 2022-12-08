Общество

Более 10 новых автомобилей скорой медпомощи получили больницы Псковской области

13 новых автомашин скорой медпомощи получили районные и межрайонные больницы Псковской области. Ключи от автомобилей губернатор Михаил Ведерников торжественно вручил представителям медицинских учреждений в Пскове сегодня, 8 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Глава региона пожелал медикам «хороших и спокойных смен».

Новые автомобили получат Себежская, Идрицкая, Невельская и Порховская районные больницы. Семь автомобилей направят в Псков и Великие Луки. Еще 9 машин скорой помощи в скором времени должны прибыть в область.