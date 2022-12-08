Общество

Псковский филиал академии ФСИН России приглашает на день открытых дверей

День открытых дверей состоится в Псковском филиале академии ФСИН России 17 декабря в 10.00. Будущие абитуриенты смогут встретиться с руководством филиала и узнать об истории и структуре образовательной организации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала академии.

Фото: пресс-служба псковского филиала академии ФСИН России

Гости смогут получить ответы на волнующие вопросы о специальности «Правоохранительная деятельность» и направлению подготовки «Юриспруденция», по которым будет осуществляться набор в 2023 году, а также об особенностях поступления на места за счет средств федерального бюджета и на места по договорам об образовании.

В день открытых дверей состоится показ видеофильма о Псковском филиале академии, после чего – обзорная экскурсия по территории образовательной организации. Посетителям покажут учебные аудитории, среди которых – зал судебных заседаний, криминалистический полигон и цифровая фотолаборатория, центр деловых игр и ситуационный центр, кабинет оказания первой помощи. Будущие абитуриенты увидят библиотеку и читальный зал с современными техническими возможностями, а также спортивный зал.

Псковский филиал академии ФСИН России расположен по адресу: город Псков, Зональное шоссе, 28.