Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
проект бюджета Пскова
борьба с наледью
FAQ передача показаний
новогодние корпоративы
рост тарифов
Есть работа
Газ в быту
поддержка мобилизованных членов профсоюза
Новогодняя акция на Geely
Новая «Пчёлка» в Пскове
Господин Рейтингомер
лонгрид кушать подано
фолк-рок в Пскове
о псковском футболе
Кофейни и пекарни в Пскове
досуг готовимся к сезону
 
 
 
ещё Общество 08.12.2022 14:230 Путин вручил двум псковским военнослужащим медали «Золотая звезда» 09.12.2022 16:200 Более 7 млрд рублей выделят дополнительно на зарплаты медиков в 2023 году 09.12.2022 15:370 Продукт «Росгосстраха» для питомцев «Зверьё моё» признали инновацией года 09.12.2022 15:350 Каток открывается в Летнем саду Пскова 09.12.2022 15:300 Елена Бибикова обсудила особенности выплаты пенсий с Псковским облсовпрофом 09.12.2022 15:160 «Хайпожоры»: Снежный экзамен, похороны «Дождя»* и прощание с иллюзиями. ВИДЕО
 
 
 
Самое популярное 06.12.2022 09:040 Ещё с шестью погибшими на Украине военнослужащими простились в Псковской области 08.12.2022 14:230 Путин вручил двум псковским военнослужащим медали «Золотая звезда» 08.12.2022 22:040 Двое детей пострадали в смертельном ДТП в Псковском районе 09.12.2022 11:060 Погибли отец и дочь: стали известны подробности смертельного ДТП под Псковом 07.12.2022 10:030 Водитель Renault врезалась в полицейский автомобиль в Пскове, пострадали дети
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Законодательные новшества борьбы с борщевиком разъяснил Андрей Козлов

09.12.2022 15:05|ПсковКомментариев: 0

Законодательные новшества борьбы с борщевиком разъяснил депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«На сегодняшний момент разрастание борщевика Сосновского стало серьезной проблемой Псковской области. И раньше можно было штрафовать, но этим полномочием был наделен только один орган – Россельхознадзор. Органы местного самоуправления и раньше могли составлять протоколы, но штрафовать за это не могли. Сейчас мы их наделили этими полномочиями. Это еще один рычаг воздействия органов муниципальной власти на неэффективных или, скажем так, нерадивых собственников земельных долей», – сказал Андрей Козлов.

Так, собственника либо заставят землю с борщевиком обрабатывать, либо избавляться от земли и отдавать более эффективным собственникам, объяснил депутат.

«Инициатива направлена на это. На такие небольшие участки земли, где они есть, точечно органы местного самоуправления могут повлиять. У нас есть и программа по борьбе с борщевиком. В начале было предусмотрено 5 миллионов. Первый год эта программа не очень сработала. Органы местного самоуправления как бы не посчитали, что это их полномочия. За год работы там освоили 2,5 миллиона рублей. За это их отругало наше правительство, и правильно сделало», – напомнил он.

Теперь программа рассчитана на 20 миллионов рублей. Она выполнена полностью, муниципалитеты в эту программу включились, и действительно работают достаточно эффективно, заключил Андрей Козлов.

Пресс-портрет
Козлов Андрей Григорьевич депутат Псковского областного Собрания
Теги: #псковское областное собрание #борщевик #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удовлетворены ли вы уборкой дворов от снега в Пскове?
В опросе приняло участие 238 человек
09.12.2022, 16:200 Более 7 млрд рублей выделят дополнительно на зарплаты медиков в 2023 году 09.12.2022, 16:170 Александр Котов о поправке к бюджету 2022 года и продаже лекарств в ФАПах 09.12.2022, 16:160 Мешковой способ сбора ТКО частично отменили в Кунье и Новосокольниках 09.12.2022, 16:110 Рост собственных доходов региона за счёт налоговых поступлений отметил Александр Братчиков
09.12.2022, 16:040 Юные великолучане посетят шоу четырёхкратного олимпийского чемпиона в Москве 09.12.2022, 15:560 Псковичи могут купить квартиру в жилом комплексе «Притяжение» в ипотеку траншами 09.12.2022, 15:470 Почти 40 км трассы М-9 «Балтия» капитально отремонтировали в Себежском районе 09.12.2022, 15:390 Основную меру поддержки для крупных аграриев назвал депутат Псковского областного Собрания
09.12.2022, 15:370 Продукт «Росгосстраха» для питомцев «Зверьё моё» признали инновацией года 09.12.2022, 15:350 Каток открывается в Летнем саду Пскова 09.12.2022, 15:320 Интерактив: Цена улыбки 09.12.2022, 15:300 Елена Бибикова обсудила особенности выплаты пенсий с Псковским облсовпрофом
09.12.2022, 15:170 Политика Илью Яшина* обвинили в распространении фейков и лишили свободы 09.12.2022, 15:160 «Хайпожоры»: Снежный экзамен, похороны «Дождя»* и прощание с иллюзиями. ВИДЕО 09.12.2022, 15:140 Псковская область дополнительно получит свыше 11 млн рублей на оплату труда медработников 09.12.2022, 15:050 Законодательные новшества борьбы с борщевиком разъяснил Андрей Козлов
09.12.2022, 15:040 Автор выставки «Герои с вечно русским сердцем» выступила перед псковичами 09.12.2022, 14:590 Пожилая великолучанка не могла найти свой дом и попала в больницу 09.12.2022, 14:480 Сезонные заболевания, минимальная зарплата и нетрадиционные ценности 09.12.2022, 14:450 Действенным инструментом развития назвал ТОС депутат регионального парламента
09.12.2022, 14:360 Исторический рекорд по производству тепличных овощей ожидают в России 09.12.2022, 14:270 Туман и 10-градусный мороз прогнозируют в Псковской области ночью 10 декабря 09.12.2022, 14:151 Почти миллиард рублей предусмотрели в областном бюджете на 2023 год для сельского хозяйства 09.12.2022, 14:130 Гирлянду воинской славы возложили к памятнику освободителям Пскова. ФОТО
09.12.2022, 14:020 Основание постройки XVI века обнаружили в траншее под газовую трубу в Пскове. ФОТО 09.12.2022, 13:451 Андрей Козлов: Бюджет региона на 2023 год направлен на развитие 09.12.2022, 13:400 «Шар смелости» и ни одного зверя: чем удивит псковичей цирк братьев Мансуровых 09.12.2022, 13:280 Соглашения о сотрудничестве подписали на заседании регионального совета Союза машиностроителей
09.12.2022, 13:110 Нарушения в области безопасности полётов выявили в аэропорту Пскова 09.12.2022, 13:060 Устранением правового вакуума назвал защиту военных пенсионеров Алексей Севастьянов 09.12.2022, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Андреем Козловым 09.12.2022, 12:570 Псковичей приглашают на день открытых дверей в налоговую
09.12.2022, 12:510 Полтысячи за оливье: во сколько псковичам обойдутся салаты и икра на Новый год 09.12.2022, 12:450 Погибших в ходе спецоперации выпускников вспоминали в новоржевской школе 09.12.2022, 12:351 Эксперты посоветовали отказаться от кофе и чипсов во время простуды 09.12.2022, 12:260 Вечный огонь вновь зажгли у Могилы Неизвестного солдата в Пскове. ВИДЕО
09.12.2022, 12:190 Великолучанин обменял почти 400 тысяч рублей на билеты «банка приколов» 09.12.2022, 12:100 Победителей литературной премии «Большая книга» определили в России 09.12.2022, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 09.12.2022, 12:010 Бизнес-ланчи псковских кафе и ресторанов: предложения на 9 декабря
09.12.2022, 11:570 Внук белоруса ищет родственников в Пскове 09.12.2022, 11:540 В Пскове появился еще один новый светофор 09.12.2022, 11:500 «Дом Советов»: Андрей Козлов о поддержке аграриев, развитии сельских территорий и борьбе с борщевиком 09.12.2022, 11:480 Концерт-дефиле ансамбля «Уграда» пройдёт в Пскове
09.12.2022, 11:440 Полномочия по выплате пособия в связи с рождением ребенка передали Фонду пенсионного и соцстрахования 09.12.2022, 11:400 Импортозамещенный Новый год 09.12.2022, 11:370 Россияне в 2022 году прокачивали на работе стрессоустойчивость — исследование 09.12.2022, 11:350 Провести ревизию всех договоров о догазификации предлагают псковские депутаты
09.12.2022, 11:310 Школьников отвели на экскурсию в Стругокрасненский районный суд 09.12.2022, 11:300 Псковский парламент поддержал федеральную законодательную инициативу о защите военных пенсионеров 09.12.2022, 11:280 Медалью Александра Невского теперь могут награждать сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих 09.12.2022, 11:270 «Хайпожоры»: Снежный экзамен, похороны «Дождя»* и прощание с иллюзиями
09.12.2022, 11:250 Депутаты одобрили двухмиллиардную поправку в бюджет Псковской области 09.12.2022, 11:200 Многодетные псковичи попали в суд за совершение свыше 270 наркопреступлений 09.12.2022, 11:150 Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём Героев Отечества 09.12.2022, 11:060 Погибли отец и дочь: стали известны подробности смертельного ДТП под Псковом
09.12.2022, 10:550 Запретить продажу алкоголя хотели в Пскове в 1914 году 09.12.2022, 10:440 Съемочная группа из Казахстана работает над документальным фильмом в Невеле 09.12.2022, 10:370 29-летнего водителя лишили свободы за смертельное ДТП в Порховском районе 09.12.2022, 10:280 Александр Козловский: Настоящих Героев в России становится всё больше
09.12.2022, 10:200 Исправительные работы назначили жителю Опочки за дачу ложных показаний в суде 09.12.2022, 10:160 Билетный центр - самое бесполезное место в Катаре: билетов нет и не будет 09.12.2022, 10:110 30% работающих псковичей ожидают выплаты премии по итогам года 09.12.2022, 10:000 Кубок города по мини-футболу разыграли в Пскове
09.12.2022, 09:500 День Героев Отечества отмечается в России 9 декабря 09.12.2022, 09:440 Сбивший насмерть велосипедиста водитель предстанет перед судом в Красногородске 09.12.2022, 09:412 Как будут сдерживать рост розничных цен в 2023 году, рассказали псковские власти 09.12.2022, 09:276 Названа средняя предлагаемая зарплата в Псковской области
09.12.2022, 09:160 В Антарктиде вырастят арбузы 09.12.2022, 09:030 Принцип оплаты работы в новогодние праздники объяснил юрист 09.12.2022, 08:550 Социальная сеть «ВКонтакте» вернулась в прежний режим работы 09.12.2022, 08:500 Товарищеские матчи по волейболу завершились в псковском колледже искусств
09.12.2022, 08:390 Диван сгорел в доме на улице Вокзальной в Пскове из-за неисправного ноутбука 09.12.2022, 08:220 Перечень психиатрических противопоказаний для ряда профессий утвердили в России 09.12.2022, 08:160 «ВК всё»: псковичам не зайти в соцсеть из-за массового сбоя 09.12.2022, 08:090 Международный день борьбы с коррупцией отмечается 9 декабря
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru