Общество

Законодательные новшества борьбы с борщевиком разъяснил Андрей Козлов

Законодательные новшества борьбы с борщевиком разъяснил депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«На сегодняшний момент разрастание борщевика Сосновского стало серьезной проблемой Псковской области. И раньше можно было штрафовать, но этим полномочием был наделен только один орган – Россельхознадзор. Органы местного самоуправления и раньше могли составлять протоколы, но штрафовать за это не могли. Сейчас мы их наделили этими полномочиями. Это еще один рычаг воздействия органов муниципальной власти на неэффективных или, скажем так, нерадивых собственников земельных долей», – сказал Андрей Козлов.

Так, собственника либо заставят землю с борщевиком обрабатывать, либо избавляться от земли и отдавать более эффективным собственникам, объяснил депутат.

«Инициатива направлена на это. На такие небольшие участки земли, где они есть, точечно органы местного самоуправления могут повлиять. У нас есть и программа по борьбе с борщевиком. В начале было предусмотрено 5 миллионов. Первый год эта программа не очень сработала. Органы местного самоуправления как бы не посчитали, что это их полномочия. За год работы там освоили 2,5 миллиона рублей. За это их отругало наше правительство, и правильно сделало», – напомнил он.

Теперь программа рассчитана на 20 миллионов рублей. Она выполнена полностью, муниципалитеты в эту программу включились, и действительно работают достаточно эффективно, заключил Андрей Козлов.