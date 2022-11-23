Общество

Наказание для граждан за борщевик на участке ввели в Псковской области

Законопроект, усиливающий меры по предотвращению распространения борщевика Сосновского, приняли в двух чтениях депутаты Псковского областного Собрания на сессии 24 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проектом закона предусматривается административная ответственность за непроведение собственниками и арендаторами земельных участков мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского.

Предусматривается наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей; на должностных лиц - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; на юридических лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Повторное нарушение в течение года влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 тысяч до 15 тысяч рублей; на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Составлять протоколы будут должностные лица органов местного самоуправления.

Депутаты поддержали законопроект единогласно.