Общество

Каким аграриям подходит программа ввода земель в севооборот, объяснил Андрей Козлов

Каким аграриям подходит программа ввода земель в севооборот, объяснил депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Земли бывают разные. У нас есть сельхозземли, где растет лес. Поэтому там фермеру тяжело. Есть у нас и мелиоративные земли. Работает программа сельхозмелиорации, два направления. Первое – культурно-технические мероприятия. Это для тех земель, которые заросли кустами, но там нет леса. А восстановление мелиоративной системы – более дорогостоящая программа, требующая проекта, прохождения госэкспертизы. Здесь без сильной техники или подрядной организации сделать невозможно. В основном этим занимались только крупные, единичные предприятия. Культурно-технической занимались и мелкие фермеры», – рассказал он.

По мнению парламентария, программа по расчистке кустов с получением компенсации – хорошая синергия для бюджета и сельхозтоваропроизводителей.

«Программой пользовались. К сожалению, сейчас требования по этой программе ужесточаются. На сегодняшний момент, если заявилось какое-то предприятие на тысячи гектаров, то пока оно их не выполнит, ничего не получит. А если не успел до конца года, то нужно вернуть денежные средства назад. Это наш проблемный вопрос. Мы его будем обсуждать», – подытожил депутат.