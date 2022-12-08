Каким аграриям подходит программа ввода земель в севооборот, объяснил Андрей Козлов

Каким аграриям подходит программа ввода земель в севооборот, объяснил депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По мнению парламентария, программа по расчистке кустов с получением компенсации – хорошая синергия для бюджета и сельхозтоваропроизводителей.
«Программой пользовались. К сожалению, сейчас требования по этой программе ужесточаются. На сегодняшний момент, если заявилось какое-то предприятие на тысячи гектаров, то пока оно их не выполнит, ничего не получит. А если не успел до конца года, то нужно вернуть денежные средства назад. Это наш проблемный вопрос. Мы его будем обсуждать», – подытожил депутат.