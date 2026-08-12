Губернатор оценил новое интерактивное оборудование Плюсской районной модельной библиотеки

Интерактивное оборудование Плюсской районной модельной библиотеки осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего выезда в Плюсский и Стругокрасненский округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

В осмотре социальных и инфраструктурных объектов также приняли участие председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов, общественный помощник Председателя ЗакСобрания Псковской области Дмитрий Мельцер, вице-президент Национального объединения строителей «Нострой» Антон Мороз, руководитель муниципального округа и другие официальные лица.

Первым объектом рабочего выезда стала обновленная районная библиотека, которая в этом году при поддержке президентского нацпроекта «Семья» оснащена современным оборудованием и получила статус модельной. На эти цели направлено почти 16 миллионов рублей, большая часть — из федерального бюджета.

Глава региона осмотрел модернизированные помещения библиотеки, где было установлено новое компьютерное, мультимедийное и интерактивное оборудование, которое позволяет более качественно работать с читателями, предоставляет доступ к электронным ресурсам, создает условия для проведения лекций, презентаций и кинопоказов. В детской зоне особой популярностью пользуется развивающий комплекс — интерактивная песочница с панелью на основе технологий дополненной реальности.

Руководитель учреждения Галина Панина подчеркнула, что оборудование, новые мебель и специализированные библиотечные стеллажи создают комфортные условия как для посетителей, так и сотрудников. Кроме того, особые технические решения реализованы для маломобильных граждан или читателей с особенностями здоровья.

Министр культуры региона Илианна Петрова обратила внимание, что в пространство привели к стандартам модельной библиотеки: традиционная выдача книг дополняется возможностями мультимедийного центра, а для посетителей всех возрастов создана доступная и комфортная среда. Современное компьютерное оборудование, стабильный интернет дают возможность пользоваться всеми электронными ресурсами, в том числе и национальной электронной библиотеки.

Галина Панина также рассказала, что при поддержке национального проекта библиотека получила пять тысяч книг.

Далее глава регина посетил молодежный центр, где шла беседа с подростками об информационной безопасности, а также осмотрел конференц-зал, в котором занимаются различные клубы. Там общались участницы объединения «Сударушка», которые активно ведут волонтерскую работу, плетут сети. Михаил Ведерников поблагодарил их за поддержку, отметил, что такая помощь востребована.

Руководитель учреждения рассказала губернатору что в 2023 году в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» здание было капитально отремонтировано. В 2024 году при поддержке из областного бюджета была благоустроена территория районной библиотеки, созданы зоны отдыха и установлен детский игровой городок. Галина Панина поблагодарила главу региона за помощь в обновлении учреждения.

Продолжая тему благоустройства, глава Плюсского округа Наталья Иванова проинформировала губернатора, что в этом году при поддержке правительства области у здания библиотеки установлена площадка ГТО. Работы завершены, и в ближайшее время площадка будет открыта для посещений. Кроме того, в этом году эта территория стала победителем онлайн-голосования, что позволит продолжить ее дальнейшее благоустройство. Здесь будут установлены волейбольная площадка, столы для настольного тенниса, шахмат и шашек. Кроме того, планируется подготовка заявки на областной конкурс инициативных проектов для ремонта проезда и дорожек.

Александр Котов обратил внимание на комплексный подход к обновлению помещений и территорий с участием бюджетов разных уровней, проектов ТОС и инцициативного бюджетирования. «Когда задействованы все инструменты, и получаем такой замечательный результат не за такой большой период. Это пример, как должна выглядеть библиотека в муниципалитете», - заметил спикер.

Глава региона также обратил внимание на активность местных жителей. «Действительно, приятно отметить, что в муниципалитетах жители поняли, какие есть проекты, пользуются ими. Если говорить про Плюсский округ, то за последние пять лет он получил на развитие около 850 млн рублей. Хочу поблагодарить команду муниципалитета. Для сравнения, только в этом году в инфраструктуру будет вложено 90 млн рублей», — заметил Михаил Ведерников.

Губернатор положительно оценил обновленное библиотечное пространство, благодаря модернизации библиотека стала современной площадкой не только для комфортного чтения, доступа к информации, но и для досуга, а пространство рядом — стало местом притяжения для жителей и гостей поселка и округа.

«Развивайтесь, используйте все возможные инструменты, а мы будем помогать», — заключил он.

Напомним, в настоящее время в Плюсской районной центральной библиотеке более 2,2 тысяч зарегистрированных пользователей.