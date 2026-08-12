Врач развеяла миф о лечении простуды ревенем

Ревень не помогает при простуде, а его кислый вкус не говорит о высоком содержании витамина С, рассказала врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина.

«Ревень не лечит простуду. То, что он кислый, не говорит о высоком содержании витамина С, это просто кислоты. Гораздо больше этого витамина в болгарском перце», - пишет 360.ru со ссылкой на Соломатину.

По словам врача, в целом ревень не является токсичным продуктом. Однако опасность для здоровья может представлять щавелевая кислота, которая содержится в больших листьях ревеня, поскольку в них ее концентрация в три-четыре раза выше, чем в молодых побегах, подчеркнула специалист.

«Есть различные средства для мытья сантехники на основе щавелевой кислоты. Там в синтетическом виде, а здесь в натуральном, вот и вся разница... Это, по сути, как выпить бытовую химию», - считает врач.

Соломатина уточнила, что ревень даже в оптимальных количествах противопоказан людям с индивидуальной непереносимостью, с болезнями почек, мочекаменной болезнью, подагрой и обострениями заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также тем, у кого есть склонность к образованию камней.

Ранее в министерстве здравоохранения Московской области сообщили, что врачи 41 день боролись за жизнь женщины, впавшей в кому после компота из ревеня. Согласно сообщению, в инфекционное отделение женщина поступила с тошнотой и рвотой после пяти дней самолечения. Лабораторный скрининг показал признаки нарушения функции почек и печени. Как выяснилось, пациентка лечила простуду «народными» средствами - компотом из листьев ревеня и листьями в сыром виде, пишет РИА Новости.

Сейчас она находится в стабильном состоянии и переведена в отделение терапии.