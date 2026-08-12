Врач развеяла миф о лечении простуды ревенем

Ревень не помогает при простуде, а его кислый вкус не говорит о высоком содержании витамина С, рассказала врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина.
По словам врача, в целом ревень не является токсичным продуктом. Однако опасность для здоровья может представлять щавелевая кислота, которая содержится в больших листьях ревеня, поскольку в них ее концентрация в три-четыре раза выше, чем в молодых побегах, подчеркнула специалист.
Соломатина уточнила, что ревень даже в оптимальных количествах противопоказан людям с индивидуальной непереносимостью, с болезнями почек, мочекаменной болезнью, подагрой и обострениями заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также тем, у кого есть склонность к образованию камней.
Ранее в министерстве здравоохранения Московской области сообщили, что врачи 41 день боролись за жизнь женщины, впавшей в кому после компота из ревеня. Согласно сообщению, в инфекционное отделение женщина поступила с тошнотой и рвотой после пяти дней самолечения. Лабораторный скрининг показал признаки нарушения функции почек и печени. Как выяснилось, пациентка лечила простуду «народными» средствами - компотом из листьев ревеня и листьями в сыром виде, пишет РИА Новости.
Сейчас она находится в стабильном состоянии и переведена в отделение терапии.